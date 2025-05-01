В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике.

На открытии соревнований, которые пройдут 1-4 мая в Национальной арене гимнастики, были подняты флаги стран-участниц, сообщает Trend.

Затем с речью выступил министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов.

Далее прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Открытие соревнований продолжилось шоу-программой.

В первый день были проведены индивидуальные соревнования. Во взрослой возрастной категории гимнасты выступали с обручем и мячом. В индивидуальном соревновании Азербайджан представляли Говхар Ибрагимова и Камилла Сеидзаде.

Отметим, что всего на Кубке Европы выступят более 170 гимнастов из 25 стран.

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