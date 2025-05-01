В Баку состоялась премьера спектакля "Минувшие дни" по произведению узбекского классика Абдуллы Кадыри (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский муниципальный театр провел торжественный вечер, представив премьеру спектакля "Минувшие дни" по одноимённому роману выдающегося представителя узбекской литературы, писателя и драматурга Абдуллы Кадыри, сообщает Trend Life.

Постановка была осуществлена по инициативе посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова и приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. "Минувшие дни" Абдуллы Кадыри - первый узбеский роман, изданный в 1925 году.

Премьера прошла на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Перед началом спектакля минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали гимны Азербайджана и Узбекистана.

Заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Гюнай Эфендиева рассказала об исторически сложившихся тёплых дипломатических и культурных отношениях между двумя братскими странами. Она отметила, что культурное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном с каждым годом выходит на новые высоты. Ярким примером тому служит и эта постановка по роману Абдуллы Кадыри, переведённому на азербайджанский язык в 1928 году выдающимся лингвистом Халид-Саидом Ходжаев.

Народный поэт Узбекистана Усмон Азим и другие гости из Ташкента в своих выступлениях особо отметили не только значимость выбранного литературного материала, но и то, насколько события, описанные в романе Абдуллы Кадыри, сохраняют свою актуальность и в наши дни.

По сюжету спетакля, на сцене была представлена картина феодального общества Узбекистана середины XIX века - времени жестокой социальной несправедливости, превращающей человеческую жизнь в сущий ад. Постановка заставляет задуматься о том, как мало изменилось в природе человеческих страстей и общественных пороках с тех пор. В произведении затронуты социально-нравственные противоречия между отцом и сыном. Юный Атабек выступает против обычаев, когда родители женят сына на нелюбимой девушке, а его отец Юсуфбек-хаджи - хранитель традиций патриархального строя и старинных семейных обычаев. Противостояние света и мрака в судьбах человечества. Автор затрагивает эту проблему, положив в основу произведения историю любви Атабека и Гюмюш. Также показано достоинство узбекских женщин, через различные образы описаны щедрость, гордость, духовность, милосердие, любовь к семье и детям.

Сам автор называл описываемое в книге время "самыми мрачными и постыдными днями истории", безжалостно обнажая уродливое лицо феодализма и разрушая устоявшиеся нравственные догмы. Автор пьесы по мотивам романа - писатель и переводчик Кянан Гаджи, режиссёр-постановщик - народный артист Мерахим Фарзалибеков, музыкальный руководитель - заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли, хореограф - заслуженный артист Бахруз Вагифоглу, заведующая костюмерным цехом - Лейла Акперова, дизайнер - Эльнур Эхтирамоглу, исполнитель на кяманче и нейе — доктор искусствоведения Аббасгули Наджафзаде.

В ролях - Турал Ахмед (Атабек), Рашад Кесаманли (Хаджи Юсифбек), Усния Мурватова (заслуженная артистка, Узбек ханум), Сабира Рустамзаде (Гюмюш), Афган Султанов (заслуженный артист - Мирзакерим), Семая Садыгова (заслуженная артистка – Афтаб ханум), Тогрул Рза (Диване), Исмаил Атакишиев (Гасанали), Мехман Абдулла (Худаяр хан), Эльмеддин Закирли (Хамид), Зульфия Мамедова (Зейнаб), Фирангиз Бабаева (Джаннат), Айдын Алиев (заслуженный артист - офицер царской армии), Рашид Султанов (неизвестный человек).

Руководство Бакинского муниципального театра выразило благодарность за всестороннюю поддержку в создании спектакля "Прошедшие дни" заместителю председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиевой, послу Узбекистана в Азербайджане Бахрому Ашрафханову, советнику посольства по культурно-гуманитарным вопросам Отабеку Рамазанову, председателю правления Ассоциации производителей машин и оборудования Азербайджана Эмину Ахундову и генеральному директору Azermash CP Отабеку Салиеву.

Среди почётных гостей вечера были заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, директор Государственного фонда кино, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народные артисты Гаджи Исмайлов, Фирангиз Гурбанова, Рафиг Азимов и Гамида Омарова, народный артист Узбекистана, директор Государственного академического театра имени Алишера Навои Рамиз Усманов.

Отметим, что Бакинский муниципальный театр был основан в 1992 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева и выдающихся деятелей театра и кино – народных артистов Амалии Панаховой и Юсифа Мухтарова. За годы деятельности театр внёс значительный вклад в развитие национальной театральной культуры, став широко известным не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. В его репертуаре с успехом ставились пьесы Джалила Мамедгулизаде, Наримана Нариманова, Мирзы Фатали Ахундзаде, Назима Хикмета, Азиза Несина, Джафара Джаббарлы, Ильяса Эфендиева, Анара, Эльчина Эфендиева и других классиков литературы.

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