В Сумгайытский химический промпарк планируется дополнительно инвестировать 515 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день предпринимателями в Сумгайытском химическом промышленном парке инвестировано более 5,5 миллиарда манатов, при этом более 6200 человек обеспечены постоянной занятостью.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Агентства развития экономических зон (İZİA) Эльчин Кязимов в рамках медиатура "По следам Президента" ("Prezidentin izi ilə"), организованного в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Он отметил, что на следующем этапе в рамках действующих проектов планируется дополнительно вложить 515 миллионов манатов в Промпарк и создать порядка 2700 новых рабочих мест.

Э.Кязимов напомнил, что 30 апреля при участии главы государства в Сумгайытском химическом промышленном парке состоялось открытие двух предприятий.

"Начали функционировать предприятия по производству строительных химикатов и по производству грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения марки IVECO.

С открытием новых предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке количество предприятий, работающих в промзонах страны, достигло 88, а количество предприятий, функционирующих в Сумгайытском химическом промышленном парке - 26-ти",- отметил он.

По словам Э.Кязимова, запуск новых предприятий даст толчок развитию ненефтяного сектора в Азербайджане, расширит географию экспорта страны, ускорит диверсификацию экономики, внесет важный вклад в повышение занятости населения.

"Инвестиционный капитал этих двух предприятий составляет более 44 миллионов манатов, на первом этапе уже создано около 200 постоянных рабочих мест и столько же планируется создать на следующем этапе.

На начальном этапе продукция, производимая на этих предприятиях, будет направлена на удовлетворение спроса внутреннего рынка, а со следующего этапа будет экспортироваться в Россию, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Туркменистан, Иран и другие страны", - сказал он.

Также в 2025 году в Сумгайытском химическом промышленном парке ожидается запуск еще ряда производств - алюминиевых зеркальных листов, картонной упаковочной бумаги, а также переработки моторных и индустриальных масел в базовые масла и другую продукцию.

"Отмечу, что Сумгайытский химический промышленный парк — крупнейший индустриальный парк Южного Кавказа, его площадь составляет более 613 гектаров.

В настоящее время в Промпарке статус резидента предоставлен 39 субъектам предпринимательства с инвестиционным портфелем более 6 миллиардов манатов. На сегодняшний день предпринимателями в промышленный парк инвестировано более 5,5 миллиардов манатов, более 6200 человек обеспечены постоянной работой. Также на следующем этапе по существующим проектам планируется дополнительно инвестировать в Промпарк 515 миллионов манатов, создать около 2700 постоянных рабочих мест",- заявил пресс-секретарь.

По словам Кязимова, на данный момент резидентами Сумгайытского химического промышленного парка реализовано товаров на общую сумму 13,88 миллиарда манатов, из которых 4,88 миллиарда манатов приходится на экспорт.

"За I квартал текущего года в Промпарке произведено продукции на 659 миллионов манатов, из которых экспортировано на 251 миллион манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос на 14,2 процента, а экспорта - на 17,2 процента.

В I квартале этого года удельный вес Сумгайытского химического промышленного парка в производстве продукции ненефтяной промышленности составил 13,5 процента, а в экспорте - 26,1 процента", - добавил он.

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