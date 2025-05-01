Конституционный суд Азербайджана на сегодняшний день вынес 591 решение и принял 172 постановления Пленума - Фархад Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Азербайджана до настоящего времени принял 591 решение и 172 постановления Пленума.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в ходе выступления на международной конференции на тему "Конституция - важная правовая база для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана" в Баку председатель Конституционного cуда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев.

По его словам, объявление 2024 года в Азербайджане Годом Конституции и суверенитета, безусловно, отражает стратегические приоритеты страны, ее достижения в нынешних условиях и видение дальнейшего развития.

"Суверенитет и территориальная целостность являются ключевыми основами независимости любого государства. Всем известно, через какие психологические и моральные испытания прошел Азербайджан с конца 1980-х годов до победы.

Сегодня перед нами стоят новые вызовы, и они требуют ещё более напряжённой и целенаправленной работы как во внешней, так и во внутренней политике", - отметил Ф.Абдуллаев.

Он подчеркнул, что в новых геополитических реалиях, выступая в роли лидирующего государства Южного Кавказа и обладая авторитетом на международной арене, Азербайджан должен быть готов к возможному негативному отношению извне и выстраивать соответствующую политику.

Ф.Абдуллаев отметил, что Конституция - это не только юридический, но и политический документ. Все другие нормативно-правовые акты исходят из положений Конституции. "В сложные для страны периоды в Конституцию Азербайджана трижды вносились изменения", - добавил председатель Конституционного суда.

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