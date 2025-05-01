Бакинский филиал Bank Melli İran возобновил свою деятельность

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Bank Melli İran полностью возобновил свою деятельность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал исполнительный директор Bank Melli İran Абульфаз Наджарзаде.

По его словам, соглашение об этом было достигнуто в рамках визита в Азербайджан Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Представитель банка отметил, что это решение демонстрирует волю двух стран в направлении развития экономических отношений и создало ценную возможность для предпринимателей.

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