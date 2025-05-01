Новые правила приобретения авиабилетов по направлению Физули

БАКУ/Trend/ - С 1 мая 2025 года вступают в силу изменения в правилах приобретения авиабилетов на рейсы Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Физули-Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Как отмечается, согласно новым правилам, граждане Азербайджана могут приобретать авиабилеты по данному направлению напрямую на официальном сайте или в мобильном приложении AZAL без необходимости получения специального разрешения. Эта возможность распространяется как на покупку билетов на рейсы авиакомпании в одну сторону, так и туда-обратно.

"Необходимые разрешения для поездки теперь оформляются системой автоматически, что исключает необходимость подачи дополнительной заявки через портал Yolumuz Qarabağa. Изменения направлены на упрощение процедуры и повышения удобства при планировании поездок для граждан Азербайджана. Иностранным гражданам по-прежнему необходимо получить предварительное разрешение от соответствующих государственных органов для посещения Физули. Отметим, что рейсы по маршруту Баку-Физули-Баку выполняются два раза в неделю — по субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.