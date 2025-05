Azercell - партнер «Конгресса SHE» по цифровой трансформации

В этом году ООО «Azercell Telecom» вновь выступает официальным партнером по цифровой трансформации «Конгресса SHE» - одного из ключевых мероприятий, направленных на продвижение роли женщин в сферах лидерства, инноваций и технологий.

Мероприятие, которое пройдет 22 мая в Центре Гейдара Алиева под лозунгом «За пределами сегодняшнего дня — создавая то, что останется» (Beyond Now – Creating What Lives On), объединит сотни женщин-лидеров, предпринимателей и профессионалов различных отраслей. Конгресс станет платформой для обмена опытом, установления деловых связей, развития профессиональных навыков, а также диалога с представителями ведущих организаций.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell реализует целый ряд инициатив, направленных на расширение прав и возможностей женщин, их активное участие в жизни общества и улучшение социально-экономического положения. В ходе мероприятия компания организует специальную панельную дискуссию, посвященную данным вопросам. Также одним из ключевых спикеров Конгресса выступит Исполнительный Директор Azercell по Юридическим вопросам и Дата Стратегии Ширин Алиева.

Программа мероприятия также включает панельные дискуссии, интерактивные сессии и мастер-классы, направленные на развитие лидерских и профессиональных компетенций женщин.

Для получения дополнительной информации: https://www.she-azerbaijan.com/

Для регистрации: https://bit.ly/3RBKrir