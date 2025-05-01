Марко Рубио призывал Пакистан и Индию снизить напряженность

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Согласно информации, Рубио призвал их снизить напряженность между двумя странами.

Госсекретарь США в беседе с премьер-министром Пакистана подчеркнул необходимость осуждения нападения в Пахалгаме. «Госсекретарь призвал представителей Пакистана к сотрудничеству в расследовании этого неприемлемого нападения. Он также призвал Пакистан работать с Индией для снижения напряженности, восстановления прямых контактов и поддержания мира и безопасности в Южной Азии», - говорится в сообщении.

В беседе со своим индийским коллегой Марко Рубио выразил соболезнования в связи с терактом, повлекшим человеческие жертвы, и заверил, что США будут углублять сотрудничество с Индией в борьбе с терроризмом.