Иран стремится создать железнодорожный коридор между странами ОЭС

БАКУ /Trend/ - Иран стремится ввести в эксплуатацию железнодорожный коридор между странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил местным СМИ советник министра дорог и городского развития Ирана и директор Центра по международным вопросам Амин Тараффо.

По его словам, этот железнодорожный коридор планируется сдать в эксплуатацию до встречи министров путей сообщения и транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которая состоится в июне в иранском городе Мешхед.

Он заявил, что ожидается немедленное начало тестовой эксплуатации поездов по указанному железнодорожному коридору.

Советник министра отметил, что рассматриваемый ж/д коридор может серьезно способствовать увеличению грузоперевозок и транзита.

Отметим, что Пакистан, Турция, Иран, Афганистан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан входят в состав Организации экономического сотрудничества.