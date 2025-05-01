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В Баку проходит международная конференция на тему "Конституция - важная правовая база для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана"

Общество Материалы 1 мая 2025 11:31 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международная конференция на тему "Конституция - важная правовая база для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".

Как сообщает в четверг Trend, в конференции принимают участие председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев, председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, первый заместитель министра финансов Анар Керимов, ректор университета Балыкесир (Турция) Юджель Огурлу, судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов и декан юридического факультета БГУ Заур Алиев и другие.

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