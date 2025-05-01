Иран стремится развивать инфраструктуру железных дорог с соседними странами

БАКУ /Trend/ - Иран стремится к восстановлению и развитию инфраструктуры железных дорог и приграничных дорог с соседними странами.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал местным СМИ советник министра дорог и городского развития Ирана и директор Центра по международным вопросам Амин Тараффо.

По его словам, за прошедшие 6 месяцев в этой области в результате сотрудничества были достигнуты большие успехи.

Отметим, что в текущем иранском году (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) по железным дорогам Ирана планируется перевезти 8 миллионов тонн международных грузов (импорт, экспорт, транзит).

Добавим, что в прошлом году Ирана (20 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.) по железным дорогам Ирана было перевезено 5 миллионов тонн грузов в целях экспорта, импорта и транзита.

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