Общество азербайджанцев Британской Колумбии в Канаде выступила против запрета книг на родном языке

БАКУ /Trend/ - Общество азербайджанцев Британской Колумбии в Канаде выступило с петицией против предвзятого отношения к изданиям на азербайджанском языке в местных библиотеках.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В тексте петиции указывается, что на протяжении длительного времени в канадских библиотеках отсутствуют книги на азербайджанском языке - как для детей и молодежи, так и для взрослой аудитории. Несмотря на неоднократные предложения передать библиотекам в дар образцы азербайджанской литературы, по необоснованным причинам в предоставлении такой возможности было отказано.

Подчёркивая значимость книг на родном языке для азербайджанской диаспоры в Канаде, авторы петиции требуют немедленного прекращения подобных предвзятых отказов.

За петицию можно проголосовать, перейдя по ссылке ниже:

https://chng.it/cHbdr9KBQV

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