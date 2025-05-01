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Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 1 мая 2025 16:12 (UTC +04:00)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы Италия-Азербайджан прибыла в Ханкенди 1 мая в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.

Делегацию встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сообщает Карабахское бюро Trend,

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках визита парламентарии посетили площадь Победы, Карабахский университет.

Отметим, что делегацию сопровождали депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-итальянским межпарламентским связям Азер Керимли и другие официальные лица.

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Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
Итальянские депутаты посетили Ханкенди (ФОТО)
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