В Азербайджане запрещаются импорт, производство и продажа ламп накаливания

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

Trend сообщает, что в соответствии с изменением, импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания, которые могут быть использованы для освещения в цепях переменного тока, за исключением ламп накаливания, специально предназначенных для использования в производственных процессах и в продукции, основным назначением которой не является освещение, запрещаются со следующих дат:

- с 1 января 2026 года - лампы накаливания мощностью 60 Вт и выше;

- с 1 июля 2026 года - лампы накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.