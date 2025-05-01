Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

Общество Материалы 1 мая 2025 20:35 (UTC +04:00)
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) в связи с растущим пассажиропотоком назначает дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку с 9 по 11 мая.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на нашем сайте (www.ady.az), в приложении ADY Mobile или в круглосуточном контактном центре 1822", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости