МИД Ирана отреагировал на новые санкции США

БАКУ /Trend/ - Иран резко осуждает введение США санкций против ряда юридических и физических лиц, ссылаясь на их сотрудничество с Ираном в различных экономических и торговых сферах в этой стране и еще нескольких странах.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, незаконные санкции США противоречат нормам международного права. Введение санкций против компаний и физических лиц Ирана и других стран в течение последних нескольких дней под различными предлогами расценивается как попытка подорвать законные и дружественные отношения развивающихся стран.

"Санкции, введенные США в рамках политики максимального давления на Иран, вступают в противоречие со стратегией официальных лиц США по продвижению дипломатии, и ответственность в связи с этим ложится на американскую сторону", - сказал он.

Отметим, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США 30 апреля заявило, что США ввели новые санкции для усиления экономического давления на Иран. Санкции были наложены на несколько компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Иране и Турции, а также касательно танкера, который функционирует якобы "от имени правительства Ирана".

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