В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется перечень государственных пошлин, взимаемых за услуги или юридические действия в сфере гражданской авиации.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В проекте предлагается включение в законодательство нижеприведенных пошлин.

Выдача сертификата эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов — 15 манат

Выдача свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу — 15 манат

Выдача сертификата регистрации беспилотных летательных аппаратов — 10 манат

Выдача операционного разрешения эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов — 10 манат

Выдача свидетельств пилотам (операторам) дистанционного управления — 10 манат

Выдача разрешений клубам или ассоциациям моделей беспилотных летательных аппаратов — 10 манат.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!