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В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины

Общество Материалы 1 мая 2025 12:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется перечень государственных пошлин, взимаемых за услуги или юридические действия в сфере гражданской авиации.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В проекте предлагается включение в законодательство нижеприведенных пошлин.

  • Выдача сертификата эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов — 15 манат

  • Выдача свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу — 15 манат

  • Выдача сертификата регистрации беспилотных летательных аппаратов — 10 манат

  • Выдача операционного разрешения эксплуатанту беспилотных летательных аппаратов — 10 манат

  • Выдача свидетельств пилотам (операторам) дистанционного управления — 10 манат

  • Выдача разрешений клубам или ассоциациям моделей беспилотных летательных аппаратов — 10 манат.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

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