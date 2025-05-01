В бакинском суде представлены материалы, отражающие пребывание Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после ее оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса были продемонстрированы видеоматериалы, свидетельствующие о пребывании обвиняемого Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после ее оккупации.

Как передает в четверг Trend, в ходе изучения видеоматериала прокурорами, защищающими государственное обвинение, было сообщено, что эти кадры сняты сразу после оккупации города Шуша.

Отвечая на вопросы, обвиняемый А.Гукасян перечислил имена лиц, которые находились рядом с ним на видеозаписи.

"Посередине, в штатском - водитель. За моей спиной, в костюме - Олег Исаян. На заднем плане я узнал Армена Исагулова. Второй - Зорий Балаян. В штатском - Василий Атаджанян. Сейчас к водительскому месту подошел епископ Паргев... Остальных не знаю. Кажется, это просто военнослужащие", - сказал он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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