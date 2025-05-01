Возобновляется авиарейс Тебриз-Баку

БАКУ /Trend/ - Возобновляются авиарейсы между Ираном и Азербайджаном по маршруту Тебриз-Баку и в обратном направлении.

Об этом в четверг сообщил Trend губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст.

По его словам, вопрос возобновления прямых рейсов между Тебризом и Баку находится в центре внимания властей.

"Воздушное сообщение между Ираном и Азербайджаном по маршруту Тебриз–Баку и обратно может быть восстановлено в ближайшее время с целью упрощения поездок и укрепления торгово-экономических связей", - отметил он.

Б.Сармаст подчеркнул, что это создаст благоприятные условия для поездок граждан и предпринимателей обеих стран, способствуя развитию деловых контактов.

Иранский губернатор напомнил, что рейсы между Тебризом и Баку были приостановлены в период пандемии COVID-19.

Ранее авиасообщение по данному маршруту осуществлялось дважды в неделю.

Добавим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта, из которых 14 - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

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