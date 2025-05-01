В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение (ФОТО)

Ходжалы /Trend/ - В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение.

Как сообщает в четверг Trend, массовое захоронение было выявлено в ходе раскопочных работ, проводимых вдоль автодороги Аскеран - Ходжалы.

Согласно предварительным данным, в захоронении находятся останки как минимум семи пропавших без вести шехидов.

Специалисты установили, что останки принадлежат гражданским лицам, захороненным в условиях, не соответствующих традиционным обрядам.

На обнаруженных костных фрагментах четко видны следы насилия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!