Бахрам Багирзаде - с шутками и доброй мудростью: встреча в Бакинской хореографической академии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актовый зал Бакинской хореографической академии на этот раз был наполнен не звуками музыки и танцев, а смехом, теплотой и вдохновением. К учащимся в гости пришёл человек, которого знают и любят не только за экраном, но и на книжных полках - издатель, карикатурист, заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, сообщает Trend Life.

Встреча прошла в тёплой, почти домашней атмосфере. Преподаватели, руководство академии и, конечно же, сами студенты слушали с интересом, как гость рассказывал о своём творческом пути - ярком, насыщенном, местами даже неожиданном. И всё это - с фирменной бахрамовской иронией и лёгким философским подтекстом. Вдохновение - штука заразительная. Особенно, если его приносит человек, в чьих глазах по-прежнему горит огонь творчества. Автограф-сессия превратилась в настоящий мини-диалог автора с читателем: шутки, добрые слова, тёплые взгляды и обязательно - персональное пожелание.

Бахрам Багирзаде издал около двухсот книг, и каждая из них направлена на то, чтобы не просто развлечь, а пробудить в ребёнке любознательность, развить вкус, подтолкнуть к размышлениям. Его книги на азербайджанском и русском языках оформлены с художественным вкусом, полны ярких иллюстраций и всегда несут свет знаний - как научных, так и житейских.

Среди книг, написанных Бахрамом Багирзаде, особую популярность у юных читателей приобрели такие издания, как "Правила поведения", "Футбол", "О зубах", "Флора Азербайджана", "Кошки", "Подводный мир", "Баку", "История автомобилей", "Кухня Азербайджана", "Гянджа", "О воде", "Альберт Эйнштейн", "История оружия", "Собаки", "Шамахы", "Космос", "Стихи о домашних животных" и др.

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