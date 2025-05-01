В Баку пройдет фестиваль юмора с участием зарубежных артистов

БАКУ /Trend Life/ - 18 июля Sea Breeze превратится в самую веселую точку на карте – здесь пройдет первый международный ЮМОР ФЕСТ, приуроченный к юбилею и посвященный памяти легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова (1970-2011), сообщили Trend Life организаторы.

Этот день обещает стать настоящим праздником смеха и харизмы. Ведущие, которые точно знают, как раскачать зал – Гарик Харламов и Сергей Бурунов. На сцену выйдут звезды, которые не нуждаются в представлении: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, "Камызяки", "Регионы", "Борцы" и легендарные "Парни из Баку", чье возвращение на сцену – долгожданное событие для тысяч поклонников.

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