Назван объем дохода владельцев облигаций SOCAR

БАКУ /Trend/ - Очередной купонный платеж в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов по вторым облигациям SOCAR, выпущенным для внутренних рынков капитала в 2021 году, был зачислен на счета владельцев облигаций 1 мая.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что за почти 9 лет облигации SOCAR, обладающие статусом самых торгуемых корпоративных облигаций на Бакинской фондовой бирже, благодаря 14-му купонному платежу принесли инвесторам доход в размере 15 миллионов 750 тысяч долларов США (к концу срока обращения общий доход составит 22,5 миллиона долларов).

В информации компании "SOCAR Capital" отмечается, что следующий купонный платеж по облигациям состоится 1 августа 2025 года.

Как известно, с 7 марта текущего года на Бакинской фондовой бирже началось обращение новых «зеленых» облигаций, выпущенных SOCAR для поддержки проектов "зеленой" энергетики. Первая купонная выплата по "зеленым" облигациям, выпущенным сроком на 5 лет с годовой доходностью 6 процентов и выплатой процентов ежеквартально, состоится 7 июня (согласно проспекту эмиссии, если выплата купона приходится на нерабочий день, то она производится в ближайший первый рабочий день).

Облигации SOCAR можно приобрести в киосках облигаций SOCAR в центрах "ASAN xidmət" № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, официально работающих в Азербайджане.

Подробная информация доступна по номеру *1999, а также на сайтах socarcapital.az, socaristiqraz.az

Отметим, что официальную информацию по облигациям SOCAR можно получить только в центрах “ASAN xidmət” № 1 и 5, а также зарегистрированных в стране инвестиционных компаниях, по номеру телефона и на веб–сайтах, указанных выше.

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