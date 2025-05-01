Названы данные о числе пользователей электронной системы ASCO в I квартале

БАКУ /Trend/ - Входящее в состав Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON) ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) в январе–марте 2025 года посредством электронной системы бронирования оформило 670 заказов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

Она была внедрена с целью повышения привлекательности международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, а также для упрощения документооборота и повышения оперативности при грузовых и пассажирских перевозках.

Наибольшее количество билетов за отчетный период было оформлено по маршруту Алят–Курык — 517 билетов. Также оформлено 87 билетов по направлению Курык–Алят, 57 — Алят–Туркменбаши и 9 — Туркменбаши–Алят.

Всего в первом квартале 2025 года паромами ASCO было перевезено 5 882 пассажира.

Следует отметить, что система электронного бронирования функционирует с 2016 года. Пассажиры и грузоотправители могут воспользоваться онлайн-сервисом по ссылке: https://public.acsc.az/online/payment/index/az/. После ввода информации о типе груза, пунктах отправления и назначения, плательщике и транспортном средстве система автоматически рассчитывает стоимость билета и завершает оформление.

Напомним, что в условиях действующего карантинного режима граждане Азербайджана, желающие выехать на пароме, должны получить специальное разрешение Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Иностранным гражданам для выезда из страны такое разрешение не требуется. Однако при въезде на территорию Азербайджана морским путем как граждане Азербайджана, так и иностранные граждане должны иметь указанное разрешение.

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