Азеру Мамедрагимову поручено временно исполнять обязанности министра цифрового развития и транспорта Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 30 апреля 2025 года, Азер Шахверди оглы Мамедрагимов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, А.Мамедрагимову будет временно исполнять обязанности министра.

В 2001-2005 годах А.Мамедрагимов учился в бакалавриате финансово-кредитного факультета Азербайджанского государственного экономического университета, в 2007-2009 годах - магистратуре, в 2009-2014 годах - магистратуре по специальности "юриспруденция" в Нахчыванском государственном университете, в 2017-2019 годах - магистратуре по специальности "электронное управление" в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

До этого назначения в 2005-2010 годах работал начальником финансового отдела нескольких частных компаний, в 2010-2013 годах - инженером по финансовым услугам в ООО "Азерпочт", а с 2013 года - консультантом, ведущим консультантом, старшим консультантом и главным консультантом в аппарате министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Также, А.Мамедрагимов в 2016-2021 годах был сопредседателем комиссии Всемирного почтового союза по почтовым финансовым услугам, с 2021 года - секретарем Наблюдательного совета ООО "Азерпочт".

24 июня 2024 года соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики награжден медалью "За отличие на государственной службе".

С августа 2024 года по настоящее время работал директором юридического лица публичного права "Нахчыванпочт".

Отметим, что до этого назначения обязанности министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики исполнял Рахид Алекберли.

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