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В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих - Указ

Политика Материалы 1 мая 2025 16:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих - Указ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в распоряжение "Об установлении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих".

Согласно Указу, ежемесячный должностной оклад советника председателя Милли Меджлиса, помощника председателя Милли Меджлиса, помощника премьер-министра, советника премьер-министра установлен в размере 2425 манатов.

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