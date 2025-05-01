В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в распоряжение "Об установлении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих".

Согласно Указу, ежемесячный должностной оклад советника председателя Милли Меджлиса, помощника председателя Милли Меджлиса, помощника премьер-министра, советника премьер-министра установлен в размере 2425 манатов.