Консорциум TAP назвал объём поставок газа в I квартале 2025 г.

БАКУ/Trend/ - С 1 января по 29 марта 2025 года по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано в общей сложности 2,55 миллиарда кубометров природного газа, сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

"За указанный период Италия получила 2,12 миллиарда кубометров газа, Греция – 0,23 миллиарда кубометров, а Болгария – 0,18 миллиарда кубометров", - уточнили в консорциуме.

Отметим, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до южной части Италии, предоставляя заинтересованным сторонам возможность поставок газа в различные страны Европы.

TAP предлагает прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки в рамках Южного газового коридора — 3500-километровой газовой цепочки, которая простирается от Каспийского моря до Европы.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.

Как ранее сказал Trend управляющий директор TAP Лука Скьеппати, необходимые работы для достижения первого этапа расширения Трансадриатического газопровода идут без задержек.

«TAP может внести еще больший вклад в энергетическую безопасность Европы и достижение целей по декарбонизации, если мы постепенно расширим текущую пропускную способность газопровода. Дополнительные мощности TAP предлагаются рынку в рамках регулярных рыночных тестов, которые проводятся раз в два года, при наличии интереса со стороны рынка. В ходе рыночного теста 2021 года, завершенного в январе 2024 года, были получены обязывающие заявки, которые позволят увеличить мощность газопровода еще на 1,2 млрд кубометров в год к началу 2026 года. Необходимые работы для реализации первого этапа расширения проходят без задержек», - отметил Скьеппати.

Он отметил, что первый этап расширения может заложить основу для дальнейшего увеличения мощности, которое может быть реализовано поэтапно через участие в следующих рыночных тестах.

X: @Lyaman_Zeyn