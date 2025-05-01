МИД Азербайджана выразил обеспокоенность напряженностью между Индией и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - Обеспокоены нынешней напряженностью между Индией и Пакистаном после нападения в Пахалгаме.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, сообщает Trend.

"Призываем к сдержанности и конструктивному диалогу для снятия существующей напряженности. В такой нестабильной ситуации важно избегать односторонних действий. Кроме того, надеемся, что для урегулирования текущей ситуации будет проведено открытое и прозрачное международное расследование. Мы считаем, что путь к решению конфликта лежит в содержательном диалоге и переговорах на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих резолюций ООН. Учитывая общий и взаимный интерес к региональной стабильности, мы надеемся, что стороны будут использовать дипломатические каналы для защиты благополучия своих народов и региона в целом, во имя мира и сотрудничества", - говорится в заявлении.

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