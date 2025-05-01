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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)

Политика Материалы 1 мая 2025 17:56 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 30 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов с музыкально-художественной программой под названием «Только культура».

Как сообщает Trend, в мероприятии, посвященном памяти поэта, великого драматурга Гусейна Джавида, также приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На мероприятии Эйюб Ягубов и творческие друзья артиста выступили перед зрителями с интересным представлением, объединившим магию музыки, гармонию песен и глубину поэзии.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» (ФОТО)
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