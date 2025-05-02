Свобода слова и мысли требует уважения к чести, достоинству и личной неприкосновенности других лиц - Санан Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Свобода мысли и слова требует уважения к чести, достоинству и праву на личную неприкосновенность других лиц.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Коллегии Верховного суда Азербайджана Санан Гаджиев во время выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

По его словам, открытость информации о деятельности судебной системы также требует особого и взвешенного подхода. Речь идет не о доступе к любой информации, а о той информации, которая не затрагивает частную жизнь граждан, не относится к личной или семейной тайне.

"Наряду с этим, следует учитывать, что при распространении информации по уголовным делам необходимо соблюдать презумпцию невиновности в отношении обвиняемых, а также понимать, что формирование ошибочного общественного мнения по какому-либо делу может привести к необоснованному давлению на судью и помешать принятию им законного решения в соответствии с внутренним убеждением" ,- добавил С.Гаджиев.

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