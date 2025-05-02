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Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)

Социум Материалы 2 мая 2025 16:30 (UTC +04:00)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Фото: Национальный музей истории Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Состоялась церемония награждения Национального музея истории Азербайджана орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев", который вручили Фонд "Деде Горгуд" и Международный журнал "Азербайджан дуньясы", сообщает Trend Life.

На открытии основатель Фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов высоко оценил многолетнюю деятельность Национального музея истории Азербайджана в сферах науки, образования и пропаганды национальных ценностей, а также отметил, что данная деятельность по своей идее и духу соответствует наследию Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Режиссер фильма, посвященного меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, Заур Гасымлы отметил, что создание картины было для него большой моральной ответственностью и в то же время источником глубокого чувства гордости. Экранизация жизненного пути такой личности, как Г.З. Тагиев, а также выступление с речью об этом фильме в его же дворце запомнится как неоценимый опыт.

Директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы подчеркнула, что эта награда является высокой оценкой заслуг музея в сохранении истории нашей страны, пропаганде нашего культурного наследия и продолжении образовательных традиций. Отметив, что наследие Гаджи Зейналабдина Тагиева занимает важное место в деятельности музея и подобные награды имеют большое значение с точки зрения пропаганды исторической памяти и общественных ценностей, Наиля Велиханлы выразила благодарность за награду.

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Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)
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