Национальный музей истории Азербайджана награжден орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась церемония награждения Национального музея истории Азербайджана орденом "Гаджи Зейналабдин Тагиев", который вручили Фонд "Деде Горгуд" и Международный журнал "Азербайджан дуньясы", сообщает Trend Life.

На открытии основатель Фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов высоко оценил многолетнюю деятельность Национального музея истории Азербайджана в сферах науки, образования и пропаганды национальных ценностей, а также отметил, что данная деятельность по своей идее и духу соответствует наследию Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Режиссер фильма, посвященного меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, Заур Гасымлы отметил, что создание картины было для него большой моральной ответственностью и в то же время источником глубокого чувства гордости. Экранизация жизненного пути такой личности, как Г.З. Тагиев, а также выступление с речью об этом фильме в его же дворце запомнится как неоценимый опыт.

Директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы подчеркнула, что эта награда является высокой оценкой заслуг музея в сохранении истории нашей страны, пропаганде нашего культурного наследия и продолжении образовательных традиций. Отметив, что наследие Гаджи Зейналабдина Тагиева занимает важное место в деятельности музея и подобные награды имеют большое значение с точки зрения пропаганды исторической памяти и общественных ценностей, Наиля Велиханлы выразила благодарность за награду.

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