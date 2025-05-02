В Вене состоялся концерт, посвященный 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Поддержка молодежи" в Вене состоялся яркий концерт, посвященный 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Это мероприятие прошло при поддержке Азербайджанского культурного центра в Австрии и представительства АSAP Австрии.

"Узеир Гаджибейли занимает неоспоримое место в музыкальной культуре Азербайджана. Проведение подобных мероприятий вновь подтверждает, что великий композитор всегда будет являться примером как культурный феномен", - говорится в сообщении.

В концерте приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов: Хадиджа Джахангирова (фортепиано), Сура Руфат (скрипка) и Мирай Фарзулла (фортепиано), которые внесли особый колорит в вечер, исполнив лучшие образцы классической музыки.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Арифа Меликова, Саида Рустамова, Никколо Паганини, Фридерика Шопена, Генрика Венявского и Сергея Рахманинова.

Напомним, что «Поддержка молодежи» - проект, реализуемый Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии, народный артист, профессор Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора филармонии, доктор философии по искусствоведению Айла Керимова-Закария.

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