13-я ярмарка карьеры Университета АДА прошла с рекордным числом участников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершилась 13-я ярмарка карьеры Университета АДА.

Как собщает в пятницу Trend, в мероприятии, организованном в партнерстве с Фондом Университета АДА и ABB, приняли участие многочисленные компании и учреждения, представляющие различные отрасли страны.

Ярмарка этого года выделялась как по масштабу, так и по посещаемости в сравнении с предыдущими годами.

В ярмарке приняли участие 152 компании и более 350 представителей в области человеческих ресурсов. Представители структур, охватывающих банковскую, технологическую, энергетическую, туристическую, юридическую и другие сферы, проинформировали участников о возможностях трудоустройства и стажировки, установили с ними прямые контакты и провели на месте предварительные собеседования.

Проректоры Университета АДА Гюнай Зиядова и Элькин Нурмамедов, президент Фонда Университета АДА Натиг Гаджиев и директор департамента человеческих ресурсов банка ABB Малахат Абдуллаева в своих выступлениях отметили, что ярмарка карьеры дает молодежи возможность лучше узнать организации и компании, представленные на рынке труда, и легко найти подходящую для них возможность трудоустройства.

Стоит отметить, что среди участников ярмарки карьеры были такие крупные компании и организации, как Baker Tilly, EY, KPMG Azerbaijan, PwC Azerbaijan, PASHA Holding, а также государственные и частные учреждения, включая "Азеркосмос", SOCAR, AZAL, министерство науки и образования, Государственный экзаменационный центр и другие.

В тот же день в Университете АДА состоялась церемония закрытия Недели подготовки к карьере. На мероприятии были названы имена более 100 студентов, успешно прошедших специальные процессы отбора компаниями-партнерами университета АДА, и им были предоставлены возможности летней практики.

В течение Недели подготовки к карьере эти студенты приняли участие в тренингах и семинарах, проводимых высококвалифицированными профессионалами 20 отечественных и зарубежных предприятий, компаний и учреждений, работающих в сфере финансов, банковского дела, информации и телекоммуникаций, аудита, консалтинга и других сферах.

Они приобрели как теоретические, так и практические навыки в таких темах, как составление резюме, подготовка к собеседованию, создание личного бренда и презентации компании.

В Неделе подготовки к карьере, организованной при поддержке Отдела карьерных услуг университета, и ее итоговой ярмарке карьеры приняли участие более двух тысяч студентов и выпускников АДА, которые получили возможность расширить свои профессиональные связи, сформулировать свои карьерные планы и ознакомиться с реальными требованиями рынка труда.

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