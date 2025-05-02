Увеличился пассажиропоток через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) пассажиропоток через иранские аэропорты вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

По информации Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, в прошлом году через иранские аэропорты было перевезено 35,6 миллиона пассажиров.

Статистика показывает, что в предыдущем году через иранские аэропорты было перевезено 33,5 миллиона пассажиров.

Месяц Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) Предыдущий иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) Процентное изменение 1-й месяц (20 марта -19 апреля) 2 882 662 2 882 487 2 2-й месяц (20 апреля – 20 мая) 3 110 501 2 903 750 7 3-й месяц (21 мая-20 июня) 3 169 238 2 858 865 11 4-й месяц (21 июня-21 июля) 3 077 894 2 742 029 12 5-й месяц (22 июля-21 августа) 2 989 950 2 590 667 15 6-й месяц (22 августа-21 сентября) 3 224 587 2 696 221 20 7-й месяц (22 сентября-21 октября) 2 673 737 2 653 253 1 8-й месяц (22 октября-20 ноября) 2,868,200 2,794,588 3 9-й месяц (21 ноября -20 декабря) 2,942,280 2,844,512 3 10-й месяц (21 декабря 2024 г. -19 января 2025 г.) 2,861,545 2,833,425 1 11-й месяц (20 января -18 февраля) 3,004,813 2,941,212 2 12-й месяц (19 февраля-20 марта) 2,805,042 2,825,789 -1 Итого 35,610,449 33,516,798 6

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.