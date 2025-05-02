Увеличился пассажиропоток через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) пассажиропоток через иранские аэропорты вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).
По информации Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.
Согласно статистике, в прошлом году через иранские аэропорты было перевезено 35,6 миллиона пассажиров.
Статистика показывает, что в предыдущем году через иранские аэропорты было перевезено 33,5 миллиона пассажиров.
|
Месяц
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.)
|
Предыдущий иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (20 марта -19 апреля)
|
2 882 662
|
2 882 487
|
2
|
2-й месяц (20 апреля – 20 мая)
|
3 110 501
|
2 903 750
|
7
|
3-й месяц (21 мая-20 июня)
|
3 169 238
|
2 858 865
|
11
|
4-й месяц (21 июня-21 июля)
|
3 077 894
|
2 742 029
|
12
|
5-й месяц (22 июля-21 августа)
|
2 989 950
|
2 590 667
|
15
|
6-й месяц (22 августа-21 сентября)
|
3 224 587
|
2 696 221
|
20
|
7-й месяц (22 сентября-21 октября)
|
2 673 737
|
2 653 253
|
1
|
8-й месяц (22 октября-20 ноября)
|
2,868,200
|
2,794,588
|
3
|
9-й месяц (21 ноября -20 декабря)
|
2,942,280
|
2,844,512
|
3
|
10-й месяц (21 декабря 2024 г. -19 января 2025 г.)
|
2,861,545
|
2,833,425
|
1
|
11-й месяц (20 января -18 февраля)
|
3,004,813
|
2,941,212
|
2
|
12-й месяц (19 февраля-20 марта)
|
2,805,042
|
2,825,789
|
-1
|
Итого
|
35,610,449
|
33,516,798
|
6
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.