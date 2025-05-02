Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Экономика

Увеличился пассажиропоток через иранские аэропорты

Экономика Материалы 2 мая 2025 00:42 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) пассажиропоток через иранские аэропорты вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

По информации Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, в прошлом году через иранские аэропорты было перевезено 35,6 миллиона пассажиров.

Статистика показывает, что в предыдущем году через иранские аэропорты было перевезено 33,5 миллиона пассажиров.

Месяц

Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.)

Предыдущий иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.)

Процентное изменение

1-й месяц (20 марта -19 апреля)

2 882 662

2 882 487

2

2-й месяц (20 апреля – 20 мая)

3 110 501

2 903 750

7

3-й месяц (21 мая-20 июня)

3 169 238

2 858 865

11

4-й месяц (21 июня-21 июля)

3 077 894

2 742 029

12

5-й месяц (22 июля-21 августа)

2 989 950

2 590 667

15

6-й месяц (22 августа-21 сентября)

3 224 587

2 696 221

20

7-й месяц (22 сентября-21 октября)

2 673 737

2 653 253

1

8-й месяц (22 октября-20 ноября)

2,868,200

2,794,588

3

9-й месяц (21 ноября -20 декабря)

2,942,280

2,844,512

3

10-й месяц (21 декабря 2024 г. -19 января 2025 г.)

2,861,545

2,833,425

1

11-й месяц (20 января -18 февраля)

3,004,813

2,941,212

2

12-й месяц (19 февраля-20 марта)

2,805,042

2,825,789

-1

Итого

35,610,449

33,516,798

6

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости