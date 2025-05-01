БАКУ /Trend/ - С конца апреля ситуация в Южной Азии вновь обострилась.

Сразу после трагического нападения, которое произошло в Пахалгаме и унесло жизни 26 туристов, индийская сторона обвинила Пакистан, не представив убедительных доказательств.

Со своей стороны, Пакистан категорически отверг эти обвинения и призвал к расследованию инцидента путем независимого международного расследования.

Индия, проигнорировав эти призывы, предприняла ряд шагов, которые еще больше усилили напряженность в регионе. Пакистан призывает к справедливости.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подчеркнул важность независимого расследования инцидента в Пахалгаме, подчеркнув, что поспешные выводы могут привести к эскалации конфликта. Он также отметил, что Пакистан готов защищать свою территориальную целостность и суверенитет в случае возможной агрессии со стороны Индии. Индия выдвигает необоснованные обвинения.

Через 30 минут после инцидента индийские власти обвинили Пакистан в причастности к нападению, не дождавшись завершения расследования. Такие поспешные заявления вызывают серьезные вопросы об объективности этих обвинений и возможных политических мотивах, стоящих за ними.

Отсутствие доказательств и международная реакция.

Хотя индийские официальные лица утверждали, что нападавшие якобы были пакистанского происхождения, конкретных доказательств, подтверждающих участие государственных структур Пакистана в организации этого нападения, представлено не было.

Пакистан категорически отверг эти обвинения, заявив о своей готовности сотрудничать с международными организациями, призвав к независимому международному расследованию. Международное сообщество выразило обеспокоенность растущей напряженностью между двумя ядерными державами. Генеральный секретарь ООН и другие мировые лидеры призвали обе стороны к сдержанности и объективному расследованию инцидента.

Политический контекст и возможные мотивы

Поспешные обвинения против Пакистана могут быть связаны с внутренними политическими мотивами Индии. На фоне экономических трудностей и снижения популярности премьер-министра Нарендры Моди усиление националистической риторики и обвинения в адрес внешних врагов могут быть использованы как средство консолидации избирателей и отвлечения внимания от внутренних проблем.

История показывает, что в преддверии выборов или в периоды политической нестабильности индийские власти склонялись к усилению антипакистанской риторики. Например, после нападения в Пулваме в 2019 году Индия выдвинула аналогичные поспешные обвинения против Пакистана, что привело к военной напряженности и воздушным ударам по пакистанской территории.

Водная дипломатия: Индия нарушает договор

Одним из самых тревожных шагов Индии в контексте обострения отношений с Пакистаном стало одностороннее прекращение действия договора о водах реки Инд, подписанного при посредничестве Всемирного банка в 1960 году. Несмотря на различные конфликты, этот договор считался одним из стабильных элементов отношений между двумя странами на протяжении более шестидесяти лет.

Договор о водах реки Инд предусматривает распределение водных ресурсов между Индией и Пакистаном следующим образом: Индия получает контроль над восточными реками Рави, Биас и Сатледж, а Пакистан - над западными реками Инд, Челум и Ченаб.

Экономика Пакистана сильно зависит от этих водных ресурсов: около 80% сельскохозяйственного производства и треть электроэнергии приходится на воду западных рек. Поэтому стабильность водоснабжения жизненно важна с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности страны.

Последствия прекращения договора

После теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 туристов, Индия обвинила Пакистан в поддержке терроризма и объявила о прекращении участия в договоре.

Министр водных ресурсов Индии Чандракант Рагхунатх Патил продемонстрировал серьезность намерений правительства, заявив, что "ни одна капля из Инда не должна попасть в Пакистан". Пакистан расценил этот шаг как "акт войны" и предупредил о возможных ответных мерах.

Эксперты отмечают, что в настоящее время у Индии недостаточно инфраструктурных возможностей для значительного отвода или удержания вод западных рек. Но ускорение строительства гидротехнических сооружений на этих реках может изменить ситуацию в будущем.

Пакистанская сторона предупреждает, что Индия может создать "водные бомбы", временно удерживая эти воды в плотинах, что может представлять серьезную угрозу сельскому хозяйству и экосистемам страны. Пакистан готовится оспорить одностороннее прекращение Индией договора о водах реки Инд в международных инстанциях, включая Всемирный банк и Международный суд.

Согласно положениям договора ни одна из сторон не может в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать его исполнение. Ранее возникшие споры решались через постоянную комиссию по реке Инд, нейтральных экспертов или арбитражный суд. В связи с этим шаги, предпринятые Индией, можно расценить как нарушение международного права и подрыв доверия к существующим механизмам разрешения конфликтов.

Прекращение действия договора о водах реки Инд усиливает напряженность в регионе и может привести к эскалации конфликта между двумя ядерными державами. Кроме того, этот шаг может повлиять на отношения Индии со странами региона, особенно с Китаем, который контролирует истоки некоторых рек, протекающих в Индии. Если отношения Индии и Китая ухудшатся, Пекин может использовать это географическое преимущество как инструмент давления на Индию, что еще больше осложнит региональную геополитическую ситуацию.

Снижение популярности премьер-министра Индии Нарендры Моди становится все более заметным на фоне экономических трудностей, роста безработицы и усиления протестов против законов дискриминационного характера, особенно среди мусульманского населения.

В апреле 2025 года парламент Индии принял поправки к закону о вакфах (фондах), которые расширили государственный контроль над мусульманскими религиозными фондами и вызвали резкую критику со стороны правозащитников и оппозиции.

Экономические вызовы и снижение популярности.

Хотя рост ВВП Индии в 2025 году прогнозируется на уровне 6,2%, страна сталкивается с серьезными структурными проблемами, в частности с высоким уровнем безработицы среди молодежи и ослаблением экономического роста.

По данным Центра мониторинга экономики Индии, в апреле 2024 года уровень безработицы достиг 8,1%, что выше, чем в предыдущие месяцы, и является очень высоким по сравнению с допандемийным периодом. Эти экономические трудности негативно повлияли на рейтинг доверия к Моди.

Согласно опросу, проведенному India Today в августе 2024 года, уровень поддержки Моди упал до 49%, в то время как у его главного конкурента Рахула Ганди поддержка выросла на 22,4%. Эти показатели свидетельствуют о росте недовольства населения и усилении оппозиции.

В апреле 2025 года парламент Индии принял поправки к закону о вакфах (фондах), которые расширили участие немусульман в советах управления вакфами и полномочия правительства по признанию прав собственности на имущество вакфов.

Местные эксперты утверждают, что этот закон нарушает конституционные права индийских мусульман и может привести к конфискации исторических мечетей и других религиозных объектов. Принятие закона вызвало массовые протесты по всей стране. В Муршидабаде, Западная Бенгалия, акции переросли в насилие, в результате чего 3 человека погибли, десятки получили ранения, более 274 человек были задержаны. Протестующие заявили, что этот закон ставит под угрозу религиозные свободы и права мусульманской общины.

Наблюдатели утверждают, что принятие спорных законов и эскалация напряженности в отношениях с Пакистаном могут быть попыткой правительства Моди отвлечь внимание от внутренних проблем и сплотить электорат в преддверии выборов 2027 года. После теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек, индийская сторона немедленно, без доказательств, обвинила Пакистан, что вызвало критику со стороны международного сообщества. Такие шаги могут быть направлены на укрепление позиций правящей партии и разжигание националистических настроений.

Международное сообщество выразило обеспокоенность растущей напряженностью между Индией и Пакистаном. Генеральный секретарь ООН призвал обе стороны проявлять сдержанность и предлагать посредничество для деэскалации конфликта. Тем не менее Индия придерживается жесткой риторики и предпринимает шаги, которые только усугубят ситуацию.

Пакистан и Азербайджан

В апреле 2025 года на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном вновь встает вопрос о международных союзах и стратегическом партнерстве. В этом контексте братские отношения Пакистана и Азербайджана - прочный и многогранный союз, отличающийся не только религиозной и культурной близостью, но и общими геополитическими интересами, взаимной поддержкой на международных платформах и развитием военно-технического сотрудничества.

Признание и поддержка с первых дней независимости.

Пакистан стал одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана 12 декабря 1991 года - всего через две недели после распада СССР. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 9 июня 1992 года. С тех пор Пакистан последовательно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, включая карабахский вопрос. Напомним, что Пакистан - единственная страна, которая официально не признает Армению в качестве государства, что свидетельствует о том, что солидарность Исламабада с Баку выходит за рамки формальных дипломатических рамок.

Пакистан последовательно поддерживает позицию Азербайджана в ООН, ОИС, Движении неприсоединения и на других международных платформах. В 2020 году во время 44-дневной войны пакистанские власти открыто поддержали Азербайджан, осудили армянскую оккупацию и заявили о необходимости полного освобождения оккупированных территорий. В декабре 2020 года Национальная ассамблея Пакистана приняла резолюцию в поддержку шагов Азербайджана по восстановлению территориальной целостности. Пакистан неоднократно поднимал на различных сессиях Совета ООН по правам человека и ОИС вопрос о нарушении прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Один из важнейших скачков в двусторонних отношениях произошел в сфере обороны и безопасности. В марте 2024 года Азербайджан подписал крупнейший на сегодня контракт на закупку многоцелевых истребителей JF-17 Thunder Block III совместного производства Пакистана (PAC) и Китая (Chengdu Aircraft Corporation). Многофункциональные истребители, стоимость которых составляет примерно 30-35 миллионов долларов, оснащены радиолокационной системой с активной фазированной антенной решёткой (AESA), технологией малозаметности (stels), модернизированной авионикой, а также широким арсеналом вооружений, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", и представляют собой более доступную альтернативу по сравнению с F-16 и Dassault Rafale. По данным пакистанской прессы (Daily Pakistan, The News), контракт предусматривает поставку 12 самолетов в период с 2024 по 2026 годы и возможность расширения контракта. Это соглашение является крупнейшей в истории оборонного экспорта Пакистана и первой крупномасштабной военной сделкой со страной Южного Кавказа.

Стратегическое значение партнерства

Это не просто закупка вооружения - это символ формирующегося стратегического треугольника Баку-Исламабад-Пекин.

В дальнейшем сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном может охватывать следующие сферы: совместные военные учения, обмен разведывательной информацией, борьба с транснациональными угрозами, включая терроризм.

Пакистан принимает активное участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. В 2021-2023 годах ряд пакистанских строительных и инженерных компаний приняли участие в реконструкции инфраструктуры в Агдаме и Физули. В свою очередь Баку увеличил количество стипендиальных мест в государственных университетах для пакистанских студентов. Кроме того, в 2024 году в Исламабаде был открыт центр культуры Азербайджана, а в Баку при поддержке посольства Пакистана - учебный центр по преподаванию языка урду.

На фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном миру необходимы более стабилизирующие партнерства и надежные союзы. Отношения между Баку и Исламабадом являются примером братства, основанного не только на ситуативных интересах, но и на историческом доверии, общей идентичности и стратегических целях.

Пакистан не только защищает позиции Азербайджана в международных институтах, но и способствует укреплению обороноспособности Баку и повышению его роли в региональной геополитике. В этом контексте международное сообщество должно признать ценность таких союзов и способствовать справедливому решению конфликтов.

Как и в Южной Азии, стабильность на Южном Кавказе тоже возможна только при честном подходе и справедливом отношении.

Без мира между Пакистаном и Индией невозможно построить стабильность в Азии, а без справедливости в отношении Азербайджана - справедливый мировой порядок.