Назван объем экспорта продукции через таможни иранской провинции Исфахан

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2025 года) экспорт продукции через таможни провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана, снизился на 7% в стоимостном выражении и на 9% в весовом отношении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 20 марта по 19 апреля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ гендиректор таможенного управления провинции Исфахан Расул Кухестани.

По его словам, за 1-й месяц таможнями иранской провинции Исфахан было экспортировано 88,2 тысячи тонн продукции на сумму 60,3 миллиона долларов.

Кухестани отметил, что в 1-м месяце было экспортировано продукции на сумму 45 миллионов долларов через таможню Исфахан провинции, на 9 миллионов долларов - через таможню Кашан, на 4 миллиона долларов - через таможню, работающую в сталелитейной компании Мобарак, 1 миллион долларов - через таможню международного аэропорта Шехид Бехешти и 819 тысяч долларов - через таможню, работающую в сталелитейной компании Исфахан.

Он добавил, что через таможни провинции было экспортировано в основном нефтепродуктов на сумму 23 миллиона долларов, молочных продуктов на сумму 10 миллионов долларов, стали и железных изделий на сумму 6 миллионов долларов, ковров на сумму 4 миллиона долларов и медных изделий на сумму 4 миллиона долларов.

"Через таможни провинции Исфахан продукция экспортировалась в 38 стран. Из провинции в основном было экспортировано продукции на сумму 22 миллиона долларов в Пакистан, на 9 миллионов долларов - в Ирак, на 9 миллионов долларов - в Афганистан, на 6 миллионов долларов - в ОАЭ, на 4 миллиона долларов - в Турцию", - сказал он.

Отметим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024-20 марта 2025) через таможни провинции Исфахан было экспортировано 1,8 миллиона тонн продукции на сумму 1,23 миллиарда долларов. В прошлом иранском году экспорт продукции через таможни провинции Исфахан в Иране снизился на 14% по стоимости и на 20% по весу по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).