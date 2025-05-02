В Баку проходит второй день Кубка Европы по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал второй день Кубка Европы по художественной гимнастике.
Как сообщает в пятницу Trend, во второй день соревнований пройдут квалификационные этапы в индивидуальных программах и групповых упражнениях.
Во взрослой возрастной категории гимнастки выступят с лентой и булавами.
Затем состоится церемония награждения гимнасток взрослой возрастной категории в рамках индивидуальной программы, за которой последует церемония награждения гимнасток взрослой возрастной категории в рамках групповых упражнений.
Отметим, что всего на Кубке Европы выступят более 170 гимнастов из 25 стран.
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