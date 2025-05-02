Медиа играет важную роль в правовом просвещении общества - Омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Медиа играет важную роль в правовом просвещении общества, в оперативном и объективном донесении информации о происходящих процессах до широкой общественности, тем самым формируя общественное мнение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

Она отметила, что медиа также выступает в качестве эффективного инструмента общественного контроля.

"Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение с точки зрения анализа отражения общественных событий в медиа, влияния медиаплатформ на общественное мнение, продвижения профессиональных подходов, обсуждения воздействия медиа на права человека, а также оценки перспектив сотрудничества между учреждениями",- сказала она.

По словам С.Алиевой, одним из основных принципов построения правового государства является наличие независимых СМИ, свобода мысли, слова и печати.

"Формирование свободы слова и мысли, а также прессы, основанной на демократических принципах, в независимом Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно по его инициативе, с принятием Конституции Азербайджанской Республики, одного из важнейших событий в истории нашей независимости, в стране была создана основополагающая основа для реализации прав и свобод человека, в том числе свободы мысли и слова, свободы информации, запрещена цензура.

Правовые и институциональные реформы, продолжаемые Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, улучшили нынешнюю ситуацию в Азербайджане в области свободы мысли, слова и печати до уровня, сопоставимого с развитыми демократическими странами.

Учреждение Агентства развития медиа, принятие закона Азербайджанской Республики "О медиа", введение ряда налоговых льгот и освобождений в отношении субъектов медиа, а также другие реформы являются яркими примерами этого",- заключила омбудсмен.

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