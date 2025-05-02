В Баку проходит IV Форум по развитию агробизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начал свою работу IV Форум по развитию агробизнеса.

Как сообщает в пятницу Trend, на Форуме со вступительной речью выступят министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, заместитель регионального руководителя ФАО по Европе и Центральной Азии Набиль Ганги.

Затем с докладами на тему "Взгляд на развитие агробизнеса в Азербайджане" выступят председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Таир Рзаев, заместитель министра экономики Самед Баширли, заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Баларагим Гулиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, заместитель председателя Центрального банка Тогрул Алиев, исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов.

На форуме планируется проведение обсуждений по таким темам, как основные тенденции, вызовы и возможности в агробизнес-секторе Азербайджана, финансовые стимулы и решения по агрофинансированию, а также совершенствование механизмов субсидирования для развития агробизнеса.

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