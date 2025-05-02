В Баку проходит II Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу II Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

Как сообщает в пятницу Trend, Форум организован Агентством развития медиа Азербайджана.

В форуме принимают участие депутаты Милли Меджлиса, руководители пресс-служб государственных органов, руководители медиа-органов, журналисты и другие официальные лица.

Выступая на мероприятии, председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов заявил, что второй год подряд Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве" служит эффективной платформой для обсуждения актуальных общественных вопросов в медиаповестке страны и способствует развитию диалога между государством и медиа.

Он отметил, что целью Агентства развития медиа при создании данной платформы, возникшей как социальный запрос общества, является поддержание здоровых отношений между субъектами медиа, ответственными за профессиональную подготовку и передачу информации, и государственными органами, выполняющими функцию надежного источника информации и дальнейшее повышение уровня профессионализма в разработке журналистского контента с общественным содержанием.

"Хотелось бы напомнить, что Форум, организованный в прошлом году, был отмечен как значительное достижение в формировании медиаповестки, особенно в направлении более профессионального освещения тем, вызывающих общественный интерес, и был высоко оценен как государственными органами, так и медиасообществом",- добавил он.

Мероприятие направлено на повышение просветительской функции медиа и их проактивной роли в формировании общественного мнения, передачу деликатной информации обществу в соответствии с определенными принципами, а также на совершенствование координации между СМИ, государственными органами и другими сторонами.

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