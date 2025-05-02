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Вырос объем глобальных инвестиций в технологии энергетического перехода

Экономика Материалы 2 мая 2025 04:27 (UTC +04:00)
Вырос объем глобальных инвестиций в технологии энергетического перехода

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году глобальные инвестиции в технологии энергетического перехода выросли на 11% по сравнению с 2023 годом и приблизились к рекордному уровню (2,1 трлн долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Отчет по устойчивым финансам" Центрального банка Азербайджана.

Согласно отчету, среди секторов наибольшие инвестиции были направлены в электрифицированный транспорт (757 миллиардов долларов), возобновляемые источники энергии (728 миллиардов долларов) и энергетические сети (390 миллиардов долларов).

На эти три сектора пришлось 90% от общего объема инвестиций за последний год.

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