Вырос объем глобальных инвестиций в технологии энергетического перехода

БАКУ /Trend/ - В прошлом году глобальные инвестиции в технологии энергетического перехода выросли на 11% по сравнению с 2023 годом и приблизились к рекордному уровню (2,1 трлн долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Отчет по устойчивым финансам" Центрального банка Азербайджана.

Согласно отчету, среди секторов наибольшие инвестиции были направлены в электрифицированный транспорт (757 миллиардов долларов), возобновляемые источники энергии (728 миллиардов долларов) и энергетические сети (390 миллиардов долларов).

На эти три сектора пришлось 90% от общего объема инвестиций за последний год.