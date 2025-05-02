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В этом году на ярмарке карьеры в Университете АДА представлены 152 компании и госучреждений

Общество Материалы 2 мая 2025 12:25 (UTC +04:00)
В этом году на ярмарке карьеры в Университете АДА представлены 152 компании и госучреждений

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В 2025 году на ярмарке карьеры в Университете АДА представлены 152 компании и госучреждений.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила журналистам менеджер сервиса по выбору карьеры Университета АДА Тарана Асланова.

Она отметила, что количество участвующих компаний достигло рекордного уровня.

"Это уже 13-я ярмарка карьеры, проводимая в Университете АДА, и она стала настоящей традицией. В ярмарке принимают участие как выпускники, так и студенты. На данный момент компании, представленные на мероприятии, проводят презентации в различных отраслях промышленности", - добавила она.

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