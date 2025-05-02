В ПРООН отказались комментировать информацию о закрытии офиса в Баку

БАКУ /Trend/ - В представительстве Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) отказались подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии офиса в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на источник в организации, в настоящее время нет официального комментария относительно дальнейшей деятельности ПРООН в Азербайджане.

В то же время в организации отметили, что если будет сделано официальное заявление, оно будет опубликовано на официальном сайте.

Напомним, что 3 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с региональным директором по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации развития Гви-Эоп Сон отметил, что отныне взаимодействие Азербайджана с рядом структур ООН будет осуществляться на уровне их головных офисов.

С учетом того, что Азербайджан трансформировался из страны, получающей помощь, в государство, вносящее вклад в глобальную повестку дня, было отмечено, что сотрудничество с такими структурами ООН, как Программа ООН по населенным пунктам, Программа ООН по окружающей среде, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и другими соответствующими организациями является приоритетным, и дальнейшее взаимодействие с некоторыми структурами ООН будет осуществляться на уровне их головных офисов.