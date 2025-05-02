ООО «AzInTelecom» и компания «Gcore» объявили о стратегическом партнёрстве (ФОТО)

ООО «AzInTelecom», функционирующее в составе Холдинга транспорта и коммуникаций Азербайджана (AZCON Holding), заключило партнёрство с крупнейшим облачным провайдером Европы — компанией «Gcore».

На мероприятии, состоявшемся вчера в Баку, официально было объявлено о сотрудничестве между «AzInTelecom» и расположенной в Люксембурге компанией «Gcore». В мероприятии приняли участие руководители «AzInTelecom» и «Gcore», а также представители технологических компаний Азербайджана, средств массовой информации и приглашённые гости. Необходимо отметить, что в рамках данного партнёрства с «Gcore» платформа «AzInCloud» от «AzInTelecom» предоставляет широкий спектр облачных сервисов, оснащённых современными инструментами. Частные и корпоративные пользователи, желающие воспользоваться облачными технологиями, могут мгновенно получить доступ к данным услугам через сайт www.azincloud.az. Платформа предлагает пользователям простое управление, обширный перечень операционных систем, облачный маркетплейс, услуги мониторинга и другие преимущества.

«AzInCloud» функционирует как общедоступный облачный сервис по модели «плати по мере использования». Портал открыт для всех — от юридических лиц и представителей малого и среднего бизнеса до индивидуальных предпринимателей и частных пользователей. Чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться на сайте www.azincloud.az и оплатить услуги банковской картой.

Компания «Gcore» — это глобальная технологическая компания, предоставляющая облачные, хостинг и кибербезопасностные решения по всему миру. Основанная в 2011 году, компания «Gcore» располагает широкой инфраструктурой в Европе, Северной Америке, Азии и странах СНГ. Основными клиентами компании являются финансовый сектор, государственные и корпоративные организации.

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[email protected]

www.azincloud.az