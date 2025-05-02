В Азербайджане состоятся выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане состоится 18-я Азербайджанская Международная выставка "Сельское хозяйство" - Caspian Agro и 30-я Азербайджанская Международная выставка "Пищевая промышленность" - InterFood Azerbaijan.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

"Эти выставки предоставляют фермерам, предпринимателям, инвесторам и специалистам возможность обсудить актуальные вопросы сельского хозяйства и пищевой промышленности, наладить деловые связи и ознакомиться с современными инновациями",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!