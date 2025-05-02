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Yelo Bank в очередной раз выступит главным партнером "SHE Congress"

Экономика Материалы 2 мая 2025 12:19 (UTC +04:00)
Yelo Bank в очередной раз выступит главным партнером "SHE Congress"
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank продолжает подчеркивать важность женского лидерства и социальной ответственности. В третий раз Банк выступит одним из главных партнеров мероприятия "SHE Congress". Тема конгресса этого года "Beyond Now - Creating What Lives On" также поддерживает философию Банка о женском лидерстве и инклюзивном развитии.

Основная цель конгресса, который проводится уже седьмой год, — сформировать не только актуальное лидерство, но и устойчивые ценности, создавая реальное влияние. Конгресс объединяет местных и международных лидеров из бизнеса, правительства, культуры, предпринимательства и академической среды.

Участие Yelo Bank в таких инициативах является частью стратегии корпоративной социальной ответственностиБанка. Банк реализует устойчивые проекты, направленные как на благополучие финансового сектора, так и на развитие общества и женского лидерства. Yelo Bank желает успехов участникам конгресса этого года и гордится тем, что является частью этого важного события!

Для регистрации: https://bit.ly/3RBKrir.

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