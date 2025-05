Yelo Bank в очередной раз выступит главным партнером "SHE Congress"

Yelo Bank продолжает подчеркивать важность женского лидерства и социальной ответственности. В третий раз Банк выступит одним из главных партнеров мероприятия "SHE Congress". Тема конгресса этого года "Beyond Now - Creating What Lives On" также поддерживает философию Банка о женском лидерстве и инклюзивном развитии.



Основная цель конгресса, который проводится уже седьмой год, — сформировать не только актуальное лидерство, но и устойчивые ценности, создавая реальное влияние. Конгресс объединяет местных и международных лидеров из бизнеса, правительства, культуры, предпринимательства и академической среды.



Участие Yelo Bank в таких инициативах является частью стратегии корпоративной социальной ответственностиБанка. Банк реализует устойчивые проекты, направленные как на благополучие финансового сектора, так и на развитие общества и женского лидерства. Yelo Bank желает успехов участникам конгресса этого года и гордится тем, что является частью этого важного события!



Для регистрации: https://bit.ly/3RBKrir.



