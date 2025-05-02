Конституция - правовая основа всех достижений Азербайджанского государства - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Конституция служит правовой основой всех успехов и исторических побед Азербайджанского государства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в ходе выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством.

Он отметил, что Конституция - прогрессивный документ, регулирующий процесс строительства независимого государства, создающий гарантии демократического развития, содержащий радикальные изменения общества в политическом, социальном, культурном, экономическом плане, служащий правовой базой совершенствования законодательства.

Было подчеркнуто, что принятие Конституции является одним из самых важных событий в истории независимости Азербайджана и занимает особое место среди беспримерных заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева перед государственностью Азербайджана.

"Великий лидер Гейдар Алиев, вернувшийся к власти по настойчивому требованию народа, спас страну от угрозы гражданской войны и добился значительных успехов в процессе строительства правового, демократического государства. Наша Конституция, созданная благодаря его усилиям и руководству, служит правовой основой всех успехов и исторических побед Азербайджанского государства.

В результате исторической победы нашего народа, тесно сплоченного вокруг "Железного кулака" в 44-дневной Отечественной войне, и успешной антитеррористической операции локального характера, проведенной ВС Азербайдажна 19-20 сентября 2023 года в Карабахе, полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны, на всех освобожденных от оккупации территориях, установлена ​​законная сила Конституции Азербайджана.

Наш народ ежегодно с большой гордостью и честью отмечает 20 сентября как День государственного суверенитета Азербайджанской Республики", - добавил он.

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