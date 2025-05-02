Индия продолжает демонстрировать несправедливость по отношению к Пакистану - комментарий

БАКУ /Trend/ - Напряженность между Индией и Пакистаном может привести к серьезным изменениям в части Евразии и в мире в целом.

Об этом сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По его словам, в том, что произошло между двумя странами просматривается и наличие внешнего фактора. "Определенные силы хотят использовать обе страны в своих интересах. Здесь также будет интересно, как Соединенные Штаты и Китай подойдут к данному вопросу. Китай и Пакистан являются партнерами. Звонок министра иностранных дел Китая своему пакистанскому коллеге так же показывает, что официальный Пекин серьезно относится к этим вопросам. Вблизи от территории, где произошел теракт, проходят стратегические для Китая дороги. Защита этих дорог и обеспечение безопасности важны для Китая. Это также повышает возможность вмешательства Китая в возможную войну. С другой стороны, напряженность между двумя странами является одним из факторов, влияющих на безопасность границ Китая", - сказал З.Мамедов.

Он отметил, что человек, находящийся сейчас у власти в Индии, настроен против мусульман.

"Нарендра Моди не отличается однозначной политикой в ​​отношении исламских стран. Это тоже очень важный фактор. Но мы не можем ожидать большой войны", - сказал З.Мамедов.

Заведующий сектором Центра социальных исследований Турал Исмаилов сказал Trend, что напряженность между Индией и Пакистаном несет в себе очень серьезные риски и опасности для всего мира.

"Следует учитывать, что обе эти страны обладают серьезными ресурсами с точки зрения численности населения, и в то же время Пакистан имеет большие преимущества перед Индией на мировой арене с точки зрения продукции военно-промышленного комплекса. Кроме того, это две ядерные страны. Все это вызывает опасения, что потенциальная война между Индией и Пакистаном может вызвать большую напряженность в мире.

Еще один момент заключается в том, что сегодня кашмирский вопрос также не решается должным образом с точки зрения международного права. Какой-либо поддержки решению этой проблемы не оказывается.

Т. Исмаилов отметил, что Индия продолжает проявлять несправедливость по отношению к Пакистану, как она это делала в разное время.

"Потому что Пакистан - страна, которая страдает от терроризма. И он всегда призывает к международному единству, к борьбе с международным терроризмом. Тем не менее адекватной реакции на эти призывы нет. Попытка Индии обвинить Пакистан в террористической атаке на туристов спустя полчаса после ее совершения, без проведения какого-либо расследования, свидетельствует о том, что Индия пытается еще больше радикализировать образ Пакистана как врага в преддверии выборов 2027 года и использовать это, чтобы превратить ситуацию в войну. В этом контексте вероятность любого военного столкновения между Индией и Пакистаном должна оставаться под пристальным вниманием мирового сообщества", - подчеркнул он.