Банковский сектор Азербайджана вырос в I квартале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года общие активы банков Азербайджана составили 54,9 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, за отчетный период совокупные активы банковского сектора увеличились на 2,4 процента или на 1,3 миллиарда манатов.

За этот период общие обязательства банковского сектора выросли на 2,6 процента или на 1,3 миллиарда манатов до 48 миллиардов манатов, а балансовый капитал увеличился на 1,2 процента или на 81,7 миллиона манатов, до 6,9 миллиарда манатов.

Структура кредитного портфеля:

- бизнес-кредиты — 53,6 процента (14,935 миллиона манатов);

- потребительские кредиты — 30,9 процента (8,603.6 миллиона манатов);

- ипотечные кредиты — 15,5 процента (4,338.5 миллиона манатов).

Согласно информации, 66,4 процента вкладов физических лиц (9,8 миллиарда манатов) находятся в национальной валюте, а 33,6 процента (4,959 миллиона манатов) — в иностранной валюте. Срочные вклады составляют 61,1 процента вкладов физических лиц (9 миллиардов манатов). Срочные вклады физических лиц в марте увеличились на 2,3 процента или на 204,7 миллиона манатов. Депозиты до востребования юридических лиц составляют 16,8 миллиарда манатов, что составляет 74,5 процента от общего портфеля депозитов юридических лиц.

Долларизация вкладов физических лиц в марте 2025 года составила 33,1 процента, снизившись на 2 процентных пункта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В январе-марте 2025 года банки получили чистую прибыль в размере 253,3 миллиона манатов и операционную прибыль в размере 402,7 миллиона манатов. В первом квартале текущего года банки уплатили налог на прибыль в размере 61,7 миллиона манатов.