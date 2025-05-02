Наши эксклюзивные коллекции ковров пользуются большим успехом – Эмин Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проведенный в прошлом году Национальный фестиваль ковра стал основой нынешнего международного фестиваля, сказал Trend Life председатель Совета правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов.

Он подчеркнул, что, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, 5 мая в Азербайджане отмечается День ковроткача и именно поэтому в преддверии этого праздника было решено организовать масштабный Международный фестиваль ковра.

"Мы начинаем с форума и, начиная с завтрашнего дня, приглашаем всех в Ичери Шехер на Международный фестиваль ковра. Очень важно отметить, что, как и все виды искусства, музыка, изобразительное искусство и другие, ковровое искусство также должно развиваться. То есть, если мы хотим, чтобы в будущем ковры существовали не только в музеях, но и создавались современные ковры, нужно модернизировать и само ковровое искусство. Это не только сохранение традиций, но и внедрение современных технологий и дизайна. Мы сотрудничаем с различными художниками, как местными, так и международными, чтобы создавать современные ковры, которые будут по-настоящему уникальными и востребованными. Причем наши современные коллекции, эксклюзивные, ограниченные серии уже после первого показа, в течение первой недели, максимум 10 дней, полностью распродаются. Они пользуются большим успехом. И мы уверены, что в будущем, при сохранении традиций, наши ковры будут выставляться в ведущих зарубежных музеях, в текстильных музеях, в музеях ковров, и даже продаваться на аукционах - как антикварные ковры XXI века", - отметил Эмин Мамедов.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 ноября 2016 года 5 мая ежегодно в стране отмечается как День ковроткача.

В Бакинском бизнес-центре сегодня состоялось открытие Международного форума ковра, который собрал ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии. Форум проводится в рамках Международного фестиваля ковра, организованного Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 2-4 мая.

Программа форума включает пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секции для молодых ученых с участием представителей Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, Японии, Кыргызстана, Румынии, Великобритании, Ирана, России, Казахстана, Узбекистана.

3-4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичери Шехер. Древние караван-сараи и площади примут выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и музыкальные мероприятия. Представители разных стран мира покажут свои традиции ковроткачества, будут функционировать национальные павильоны стран-участниц. Также организованы выставки мастеров искусств – Эльдара Микаилзаде, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой, Фаига Ахмеда и т.д., различные красочные и интерактивные перформансы.

Основной целью фестиваля является популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив будущего развития, а также обмен опытом и навыками с мировыми мастерами ковроделия.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичери Шехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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